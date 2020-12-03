مراكز التطعيم ضد «كورونا» بالعاصمة الروسية تبدأ عملها السبت

أعلن سيرجي سوبيانين، عمدة موسكو، أن مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، ستبدأ عملها اعتبارًا من السبت المقبل، وأن التسجيل الإلكتروني لتلقي التطعيم للأطباء والمعلمين يبدأ اليوم الخميس.وقال عمدة موسكو: - في تصريح صحفي اليوم الخميس- «بالاتفاق مع الحكومة الروسية وبهدف اختبار الآلية الضخمة للتلقيح الجماعي، سنفتح سجل إلكتروني للتطعيم للعاملين في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بالمدينة، ابتداءً من يوم غد الجمعة»، لافتًا إلى أن «عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو، سيبدأ في الخامس من ديسمبر الجاري».