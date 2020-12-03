«قومي المرأة» يترجم قانون حقوق ذوي الإعاقة للإنجليزية

أطلق المجلس القومي للمرأة، أول ترجمة إلى اللغة الإنجليزية لأحد أهم القوانين التى أنصفت المرأة ذات الإعاقة وضمنت لها العديد من الحقوق، وهو قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة اليوم الخميس 3 ديسمبر.وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن إطلاق المجلس لأول ترجمة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى اللغة الإنجليزية يأتى فى إطار حرص المجلس على إهداء هذا التشريع المصري المنصف بشكل كبير لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كل الدول والهيئات والمنظمات وجميع المهتمين بحقوق المرأة بشكل عام وحقوق المرأة ذات الإعاقة بشكل خاص من الناطقين بالإنجليزية، لكى يطلعوا على ما أنجزته مصر تشريعيًا فى سبيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم وأن يضعوه نصب أعينهم وهم يشرعون لنيل النساء والفتيات ذوات الإعاقة حقوقهن فى بلدانهم.وأشارت مرسى، إلى أن قومى المرأة وهو يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة اليوم الخميس بإطلاق ترجمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى اللغة الإنجليزية، يقدم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الداعم الأول للمرأة المصرية وفى القلب منها المرأة ذات الإعاقة، وإلى كل امرأة وفتاة ذات إعاقة فى ربوع مصر وإلى كل أب أو زوج أو ابن أو أخ لفتاة أو امرأة ذات إعاقة، ولكل الأشخاص ذوى الاعاقة ولكل الشعب المصري بهذه المناسبة.من جهتها، أكدت عضوة المجلس النائبة الدكتورة هبة هجرس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة أن قومى المرأة باحتفاله باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إطلاقه أول ترجمة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى الإنجليزية يؤكد على دوره الهام فى دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى مصر وضربه نموذجا مصريا رائدا للكيانات الرسمية المصرية فى دمج النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى هيكل عمل المجلس، بما يدعم قضاياهن ويمكنهن من نيل حقوقهن، فقد كان المجلس رائدا بتعيين الرئيس عضوة من أعضائه لسيدة ذات إعاقة، وسار المجلس على هذا النهج ليستحدث لجنة من لجانه للدفاع عن قضايا هذه الشريحة وهي لجنة المرأة ذات الإعاقة، كما يستكمل دوره فى دمج النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى هياكل عمل المجلس بالمحافظات بتخصيص مقعد فى كل فرع من فروع المجلس بالمحافظات المختلفة لفتاة أو سيدة ذات إعاقة، وليثمر كل هذا الجهد نتائج جيدة جدا فى العمل على نيل المرأة ذات الإعاقة المزيد من حقوقها فى المجالات المختلفة.