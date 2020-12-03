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د. سيد ساطور يكتب: العلاج الطبيعى ودوره فى علاج آلام الكتف

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:35 م
جريدة الدستور
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الكتف هى المنطقة التى تربط الذراع مع الجذع. تتكون من 3 عظام: الترقوة ولوح الكتف والجزء العلوي من عظمة العضد.

ويعتبر الألم في هذه المنطقة من أهم الأسباب التى تؤثر على وظيفة الطرف العلوي في الإنسان.

ومفصل الكتف هو مفصل متحرك فى الجسم من نوع مفصل كرة والحُقّ  والكرة هنا كبيرة الحجم والحفرة ضحلة.

وبالتالي فإنه يكون معرُضًا للخلع (أى خروج رأس العظم من الحفرة التى يجلس فيها).

وكما هى الحال في بقية المفاصل من نفس النوع، فإن المناطق المتلامسة في مفصل الكتف تكون مغطاة بغضروف من النوع الهلامي لكى تسهل الحركة بين العظام المتلامسة في المفصل.

الحفرة يحيط بحافتها غضروف فيجعلها أعمق وهو الـglenoidal Labrum، وهو غضروف ليفي، ومع ذلك فالحفرة تبقى ضحلة.

وتحيط بالمفصل الكبسولة. وتحيط أربطة المفصل بالكبسولة، والأربطة تكون خفيفة وترتبط قريبًا جدًا من سطح المفصل، عدا في الأسفل فإنها تمتد لتلتصق بالرقبة الجراحية لعظم العضد (عنق العضد الجراحى)، لذلك تسمح هذه الأربطة فى أسفل مفصل الكتف بالحركة الواسعة برفع الذراع إلى الأعلى.

أربطة الكبسولة: هناك ثلاثة أربطة ليست قوية جدًا من الأمام، الأربطة شبه الحقية العضدية. وهناك رباط من فوق وفيه فتحتان مما يضعفه أكثر الرباط الغرابي العضدي.

أمام المفصل هناك وتر ما تحت الكبسولة، وبينه وبين المفصل كيس صغير هو كيس المفصل تحت الكبسولة، وهذا لديه اتصال مع داخل المفصل.

ويعتبر الخلل الحركي في مفصل الكتف وملحقاته هو أحد أهم أسباب الآلام في هذا المفصل، وللوصول للتشخيص السليم لا بد من فحص النظام الحركي لهذا المفصل وتحديد الخلل وبناء برنامج علاجي باستخدام بعض التمارين العلاجية وأيضًا عمل اختبارات قوة العضلة وطولها، ويعتبر الوضع التشريحي للمفصل وارتباطه بالأجزاء الأخرى من الجسم أحد أهم طرق التشخيص السليم، وفيما يلي بعض الحالات المشهورة، مثل أن ترى رقبة المريض قصيرة والكتف تبدو وكأنها قريبة جدًا من الأذن.

حالة أخرى أن يكون مفصل الكتف وضعه منخفض المستوى وظهور الترقوة بمنظر أفقي سطحي ومفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف منخفض المستوى عن المفصل ما بين الترقوة وعظمة القص في مقدمة القفص الصدري.

وتجد أن إحدى زوايا لوح الكتف مستواها منخفض عن نتوء الفقرة الصدرية رقم 2، حيث يوجد لوح الكتف ما بين الفقرة الثانية والسابعة صدرية، وتبعد عن نتوءات الفقرات بمسافة ٢.٥ بوصة.

ثالثًا أن تكون الكتف تماما موجهة ناحية الأمام، أي تسبق المستوي الجانبي للوضع التشريحي ويعقب هذا الخلل الحركي بعض التغيرات في الأنسجة مما يشكل مصدرًا أساسيًا للألم، وهنا التدخل التقليدي للعلاج الدوائي والطبيعي لا يستطيع حل المشكلة إلا بعد عمل تصحيح حركي للمفصل، ويعتبر العلاج الطبيعي باستخدام التمارين العلاجية بالإضافة إلى استخدام وسائل العلاج الطبيعى الأخرى، مثل الموجات فوق الصوتية والليزر هو الحل السحري لعلاج الألم وعودة وظيفة المفصل الحركية، وسنكتب بعضًا من المشاكل في مفصل الكتف وحلها إن شاء الله في المقالات القادمة.

- استشاري العلاج طبيعي والتأهيل بقصر العينى التعليمى الجديد الفرنساوي

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