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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدأت منذ 2014.. رحلة تصنيف الإخوان «إرهابية» أمام الكونجرس الأمريكي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:23 م
جريدة الدستور
آية حسني
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بدأت معركة أعضاء الكونجرس الأمريكي، لتقديم مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، منذ عام 2014، ولكنها وصلت إلى أشدها في العام 2017، على يد العضو الجمهوري السيناتور تيد كروز، حيث شارك مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي في إعادة تقديم مشروع القانون، مستندين للدور الذي تلعبه المنظمات الإسلامية التابعة للإخوان بأمريكا وتحديدا مجلس العلاقات الأمريكية (كير).

وسبق تيد كروز، العضو الجمهوري ميشيل باكمان التي تقدمت بموافقة سبعة نواب آخرين في يوليو 2014 لتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، ومن ضمن حيثياته أن الجماعة تمول العمليات الإرهابية وتشجع نشر نسخ متطرفة من الإسلام عبر العالم، وأنها خططت لهجمات إرهابية حول العالم عبر جماعات وسيطة.

في عام 2017 أعد كروز، مشروع قرار لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية، وبدأ فى جمع توقيعات كثيرة من أعضاء الكونجرس، لتمرير القرار، فيما ينتظر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرار الكونجرس حول وضع الإخوان على قوائم الإرهاب.

وفي عام 2018، ونظرا لطلب السيناتور الأمريكي، حثت لجنة الأمن القومي الفرعية بالكونجرس الأمريكي، حظر جماعة الإخوان في الولايات المتحدة، موصية بالتصدي الحاسم للتنظيم ووضع جميع فروعه في العالم على قائمة الإرهاب.

وجدّد الخبراء المشاركون في الجلسة، ومشرعون في الكونجرس، مطالبتهم بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وذلك إثر عرض مفصل قام به كل من هيلال فرادكين من معهد هدسون للأبحاث وجوناثان شانزر نائب مدير الدراسات في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وزهدي جاسر رئيس ومؤسس المنتدى الإسلامي الأميركي للديمقراطية.

وكان من المحاضرين أيضا السفير دانيال بنجامين منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية في عهد باراك أوباما، الذي كان مختلفا في توجهه.

وشن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، ومجموعات تابعة له، سلسلة من الهجمات على السيناتور تيد كروز لمعارضة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

تلك الهجمات لم تثني تيد كروز عن مشروعه، وقبل ساعات، عاد لتقديم مشروعه أمام الكونغرس لوضع تنظيم "الإخوان" على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بوضع تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب، مؤكدا أن أفراد الجماعة هم المسئولين في المقام الأول عن تمويل الإرهاب والترويج له.

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