محافظ الوادي الجديد يتابع جهود استغلال «مفيض توشكى»

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه فريق بحثي من التنفيذيين المختصين والمستثمرين، اليوم الخميس، جولة تفقدية بموقع بحيرات مفيض توشكى، وذلك لاستطلاع الموقف على الطبيعة؛ لبحث الاستغلال الأمثل لمياه المفيض وتوصيل مياه البحيرات للأراضي الصالحة للزراعة بمحيطها.ووجه محافظ الوادي الجديد بعرض دراسة وافية عن التربة بالمنطقة، وأنسب المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها، ودراسة عمق المياه بالبحيرات وأنسب وسائل توصيلها للأراضي المجاورة.كما وجه بشق وتمهيد الطريق الواصل لموقع البحيرات وذلك لإستغلال المنطقة تنمويًا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بها والحفاظ على مياه البحيرات بدلاََ من تعرضها للبخر دون طائل.