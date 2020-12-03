شعراوى: تعاون الحكومة وراء القضاء على «السحابة السوداء»

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، إن السبب الرئيسي فى نجاح منظومة القضاء على المخلفات والسحابة السوداء هو التعاون الكبير بين كل الجهات في الحكومة، حيث كان هناك تعاون بشكل كبير لم يكن من قبل، مضيفًا أن نجاح المنظومة سيرجع بالفائدة على المواطن والمزارعين.وأضاف شعراوى، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المقام بوزارة البيئة لعرض جهود وزارة البيئة في مواجهة السحابة السوداء، أنه خلال العمل الفترة الماضية تم القضاء على كل المقالب العشوائية والحرق المكشوف، مشيرًا إلى أن وعي المواطن الآن مرتفع، وذلك من خلال حملات التوعية الجماعية التي كنا نقوم بها في كل المحافظات.وتابع، أن جمع قش الأرز وتدوير المخالفات وفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والفلاحين بكل المحافظات والقرى، مؤكدًا على أن نسبة المخالفات في كل المحافظات قلت بنسبة كبيرة هذا العام عن الذي قبله.