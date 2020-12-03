ضبط مصنعين لإنتاج المواد الغذائية والمنظفات والكمامات المقلدة بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين فى القليوبية مصنعين لانتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات الصناعية وانتاج الكمامات الطبية المقلدة، وتم التحفظ على المصنعين، وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد شن حملة مكبرة على أماكن تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة بدون ترخيص بداخله 34،120 عبوة سلع غذائية "شاى وخل طعام وبن ومشروبات سريعة التحضير ومنظفات صناعية ومعسل دخان "مغشوش" عليه علامات مقلدة مختلفة "منتج نهائى"، و180 كيلو جرام شاى وتبغ خام بدون مستندات ومجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج و4500 عبوة كرتونية فارغة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة لوازم التعبئة و750 كيلو جرام بندارول "مزورة" تمهيدا لطرحها بالأسواق.كما تم ضبط مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص عثر بداخله على 260 ألف قطعة كمامة طبية "منتج نهائى وتحت التجهيز" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية و309500 متر "أقمشة منسوجة وسلك دعامة"، بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات وأدوات إنتاج وتشكل خطورة على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.