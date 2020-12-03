رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط مصنعين لإنتاج المواد الغذائية والمنظفات والكمامات المقلدة بالقليوبية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:21 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
طباعة
ضبطت مباحث التموين فى القليوبية مصنعين لانتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات الصناعية وانتاج الكمامات الطبية المقلدة، وتم التحفظ على المصنعين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد شن حملة مكبرة على أماكن تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة بدون ترخيص بداخله 34،120 عبوة سلع غذائية "شاى وخل طعام وبن ومشروبات سريعة التحضير ومنظفات صناعية ومعسل دخان "مغشوش" عليه علامات مقلدة مختلفة "منتج نهائى"، و180 كيلو جرام شاى وتبغ خام بدون مستندات ومجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج و4500 عبوة كرتونية فارغة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة لوازم التعبئة و750 كيلو جرام بندارول "مزورة" تمهيدا لطرحها بالأسواق.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص عثر بداخله على 260 ألف قطعة كمامة طبية "منتج نهائى وتحت التجهيز" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية و309500 متر "أقمشة منسوجة وسلك دعامة"، بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات وأدوات إنتاج وتشكل خطورة على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

موضوعات متعلقة

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة 3 مواسم

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

الصور

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

اكتشاف صادم من الأطباء بسبب وجبة سوشي

ألمانيا تسعى لمنح معاشات تقاعدية قريبا للعاملين المستقلين

دراسة: 98% من مرضى كورونا يتمتعون بمناعة لـ6 أشهر

اليابان تتعهد بالاستفادة من المحيطات فى تحقيق عالم خالٍ من الكربون

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

«ثقافة سوهاج» تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات

افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات

هناء نور: السينما جعلتني ابدأ الكتابة.. وحلمي راوية عن الصمت

«قصة صورة».. هتلر برفقة حارسه الخاص في آخر ظهور له قبل انتحاره