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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول تعليق لـ «ريهام سعيد» على حلقة صيد الحيوانات (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:35 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
محمد قدري
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ردت الإعلامية ريهام سعيد، على الهجوم عليها على مدار الساعات الماضية بعد حلقتها الأخيرة عن صيد الحيوانات في برنامجها "صبايا الخير".

وظهرت ريهام في فيديو لايف عبر فيس بوك، وقالت، إننا رغبنا في البرنامج في تغيير المحتوى الإعلامي الذي نقدمه احتراما للجمهور.

وعن حلقة الحيوانات وصيد الثعالب، أكدت أنها قدمت واقعا، لصيد الحيوانات، وأنها لم تقم هي بالصيد ولم تكن سعيدة بالحدث وكانت دائما ما تقول كلمة "حرام"، وأن المنظر لم يكن لطيفا لكنها لن تقم به بنفسها، وأنها حين خرجت رحلة الصيد لم تكن تعرف طريقة الصيد وتنفيذها.

وأشارت إلى أنها سعيدة بسبب أن طريقة الصيد التي تحدث منذ 50 سنة ستقف اليوم بسبب برنامجها والحلقة التي قدمتها، مشيرة إلى أن صيد الثعالب للقيام باستخراج "الأجسام المضادة منه" وليس قتله.

وقالت لمن ينتقدها، الثعلب "صعب عليّ وقت صيده مثل السمكة وقت صيدها، وأنا لست مع ذلك بشكل شخصي على الإطلاق، لكنها حقيقة.

وأضافت أنها لم تتوقع كل هذا الهجوم، مشيرة إلى أن هناك حملات ممنهجة للهجوم تستخدم فيها الآلاف من الحسابات الوهمية، مضيفة "لو سمحتوا ما تمشوش ورا الناس اللي عاوزة توقف البرنامج".

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