بعد تخريج الدفعة الأولى.. تفاصيل الشهادة المهنية لـ«ريادة الأعمال»

معايير اختيار المشاركين:



شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "عبر الفيديو كونفرنس"، فى حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج "الشهادة المهنية لريادة الأعمال" المنفذ بالتعاون بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، والجامعة الألمانية بالقاهرة.وقالت وزيرة التخطيط، في كلمتها، إن هذا البرنامج هو الأول الذى تتعاون فيه الوزارة مع الجامعة الألمانية فى مجال ريادة الأعمال، وأن البرنامج يشهد تخريج 100 من الشباب ممن هم فى بداية الطريق، ليصبحوا رواد أعمال ويساهموا بفاعلية فى تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.في السياق، يعرض "الدستور" تفاصيل الشهادة المهنية في ريادة الأعمال، المنفذ بالتعاون بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، بعد تخرج أول دفعاته، حيث صُممت هذه الشهادة لتكون تجربة تمهيدية للخريجين من خلفيات مختلفة لم يتعرضوا في السابق لتعليم ريادة الأعمال، كما تقدم وحدات البرنامج المشاركين إلى معنى ريادة الأعمال كخيار مهني، والسمات والخصائص الشخصية لأصحاب المشاريع والعقلية الريادية، كما يتيح البرنامج للمشاركين تقييم سماتهم الشخصية واستخدام هذا الوعي الذاتي في تشكيل فرق ريادة الأعمال.وتعمل الفرق التي تشكلت في بداية البرنامج معًا على تطوير فكرة إلى فرصة عمل كاملة، يتعلم المشاركون الشباب من خلالها كيفية تقييم الأسواق وفهم الصناعات ذات الصلة بمشروع أعمالهم المختار، بالإضافة إلى بناء نموذج عمل، كما يُطلب من المشاركين إجراء اختبارات سوق أولية للتحقق من صحة مفاهيمهم، وتعلم كيفية تقييم الجدوى المالية لمشاريعهم، وأخيرًا، يتعلم المشاركون كيفية عرض فكرة المشروع على أصحاب المصلحة المحتملين، مثل العملاء أو الشركاء أو المستثمرين.برنامج شهادة ريادة الأعمال هو شهادة مهنية (non-credit) تشتمل على 32 ساعة تدريبية موزعة على 4 أسابيع من البداية وحتى النهاية، بحيث تحتوي المواد التدريبية على:الوحدة الأولى: تعريف رواد الأعمالالوحدة الثانية: فرق العمل الرياديةالوحدة الثالثة: من الفكرة إلى الفرصةالوحدة الرابعة: الأسواق والصناعاتالوحدة الخامسة: تطوير نماذج الأعمالالوحدة السادسة: التحقق من صحة المفهوم واختبار السوقالوحدة السابعة: الإمكانيات الماليةالوحدة الثامنة: عرض الأفكار للحصول على التمويلـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ـ أن يكون حاصل علي مؤهل جامعي.ـ ألا يقل سن المتقدم عن 22 عامًا وألا يزيد عن 45 عاما.ًـ القدرة علي الفهم والتواصل باللغة الإنجليزية (Intermediate to Advanced)ـ يُفضل الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الأعمال.ـ القدرة على الالتزام بالبرنامج خلال عطلات نهاية الاسبوع (لمدة 4 أسابيع).وبتحقق الشروط يتم تحويل المتقدم إلى نظام التقييم الإلكتروني قبل مرحلة المقابلات الشخصية واختيار أفضل المتقدمين فقط بناءًا على معايير اجتياز المقابلة من المهارات الشخصية والخبرات العملية والحافز لدراسة البرنامج.أن الدولة تستهدف التوسع فى برامج التدريب الخاصة بريادة الأعمال، والتوسع فى حاضنات الأعمال، وتشجيع وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى كل المناهج الخاصة بالجامعات المصرية، مع تنفيذ عدد من المشروعات الداعمة التى تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية.جدير بالذكر أنه سيتم قريبًا تخريج دفعتين من هذا البرنامج الخاص بالابتكار والإبداع وريادة الأعمال الذي تم تنفيذه على مدار العامين الماضيين من وزارة التخطيط، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجامعة كامبريدج.