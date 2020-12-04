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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سعفان»: يجب تسجيل البيانات الكاملة لصيادي أسوان لحل مشكلاتهم

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:37 ص
سعفان
سعفان
أسوان_إسراء توفيق
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التقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، مع الصيادين بمحافظة أسوان التابعين للجمعيات المختلفة، وذلك في إطار التعرف على المشكلات التي تواجههم.

وجاء اللقاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الحضور.

أوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان خلال لقائه مع الصيادين، أن عدد الصيادين على مستوى محافظة أسوان من الممكن أن يتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف صياد، وأن العدد المسجل بمديرية القوى العاملة بأسوان قد يصل إلى ألف أو ألفين وهذا الرقم لا يمكن من خلاله التعرف على المشكلات التي تواجه جميع الصيادين.

واستكمل سعفان أنه بناءً على رؤية الدولة للتعرف على جميع المشكلات التي تواجه الصيادين يتطلب ذلك في بداية الأمر تسجيل البيانات المتكاملة للصيادين، موجهًا مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع الجمعيات المختلفة لتسجيل كافة البيانات.

وحرص وزير القوى العاملة على التقاط صورة تذكارية برفقة صيادين أسوان.

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