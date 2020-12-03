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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«من التمثيل للاعتزال».. قصة ارتداء الفنانة مي فخري للحجاب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:05 م
مي فخري
مي فخري
إيمان ماهر
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تصدرت الفنانة مي فخري تريند جوجل، بعدما نشرت فيديو عبر حسابها على Instagram أنها تلقت عدة رسائل من متابعيها يسألونها عن السبب الذي دفعها لارتداء الحجاب.

«حياتها»
مي فخري هي ممثلة مصرية، قامت بالعديد من المسلسلات، بدأت موديل في الإعلانات والفيديو كليب وهي في عمر الـ17 عاما، عملت بعدها عارضة أزياء، شاركت في برنامج Mission Fashion، توقفت عن العمل لمدة 4 سنوات بعد زواجها وإنجابها، عملت كمذيعة علي روتانا موسيقى في برنامج 360 درجة.

«أعمالها»
هبة رجل الغراب مع الفنانة ناهد السباعي، قدمت دور “فريدة النشار” بدلا من ريهام حجاج، أفراح إبليس الجزء 2 وريح المدام، والعديد من الأفلام من أهمها: فيلم عمر وسلمى 3 مع الفنان تامر حسني.

«سبب الاعتزال»
أعلنت مي فخري ارتدائها الحجاب في سبتمبر الماضي، وحذفت كل صورها السابقة قبل ارتداء الحجاب واكتفت بالفيديوهات والصور التي تظهر بها بغطاء على رأسها.

«الحجاب»
ظهرت في فيديو على الانستجرام توضح سبب ترى أن الله قد أنعم عليها بالجمال لأنه اختصها بتلك النعمة وليس لكي تشاركها مع الآخرين وتبهرهم بأناقتها أو لباقتها، مضيفة أنها أرادت الحفاظ على تلك النعمة، وارتدت الحجاب لتصبح أكثر راحة في حياتها ولا تشعر بوجود أي مشكلة في ارتداء ملابس أنيقة ومحتشمة تليق بالحجاب، وأنها أصبحت تخرج إلى الشارع وهي مطمئنة ولم تعد تتلقى "تلك النظرة" التي تعرفها الفتيات جيدًا.

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