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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الاتحاد الإفريقي يطلق مبادرة لوقف نزيف التدفقات المالية غير المشروعة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:28 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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أطلق الاتحاد الإفريقي، مبادرة مع الشركاء الأوروبيين لاحتواء ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك للحد من نزيف الأموال المهربة من بلدان إفريقيا إلى خارجها بعيدا عن أعين أجهزة المحاسبات والرقابة المالية التابعة لحكومات الدول الأفريقية والمقدرة بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي سنويا.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي ومقره (أديس أبابا) اليوم الخميس "ستكون المبادرة بمثابة شراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الاقتصادية الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي تي زد" وذلك من خلال تفعيل وتعزيز آليات برنامج الحوكمة المالية في إفريقيا.

واعتبر البيان أن استمرار تدفق الأموال من البلدان الأفريقية إلى خارجها عبر القنوات غير الرسمية على رأس المهددات التي تعيق تنفيذ أجندة "أفريقيا 2063" للتنمية الشاملة في القارة.

وأشار الاتحاد إلى تداعيات (كورونا) على دخول وموازنات بعض البلدان الأفريقية مما أدى إلى مفاقمة العجز المالي لديها، وإبرز الحاجة الملحة إلى معالجة ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة للحد من ذلك وإعادتها مرة أخرى إلى النطاق المالي الرسمي المتعطش للموارد.

وشدد على ضرورة تعبئة الموارد المحلية، التي تعد أحد أكثر مصادر تمويل التنمية المستدامة الواعدة، فيما انتقد الاتحاد انخفاض نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في معظم البلدان الأفريقية إذ بلغ متوسطها 18 في المائة فقط في عام 2018، مشيرا إلى تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (2020) الذي قدر الخسائر جراء التدفقات المالية غير المشروعة بنحو 89 مليار دولار سنويا، وهو رقم يقترب من حجم المساعدات الإنمائية التي تسعى الدول الإفريقية للحصول عليها.

وذكر الاتحاد الإفريقي أنه جرى إطلاق مبادرات تستهدف الشفافية المالية في قطاع الصناعات الاستخراجية على وجه خاص، والتي تشكل أهمية خاصة في موازنات بعض الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن القطاع يفتقر إلى الشفافية المالية ما يسمح بالفساد في كثير من الأحيان على مستوى القطاع ويمنع الحكومات من جمع الإيرادات اللازمة للتنمية.

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