221 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 221 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.فيما وصل العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج في قطر إلى 2497 حالة، كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 139.477 ألف حالة منذ بدء تفشي الفيروس.ولفتت إلى تماثل نحو 228 حالة للشفاء من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 136.741 ألف حالة.