4 وفيات و827 إصابة جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 وفيات و827 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت الوزارة، في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، إن 502 من مصابي كورونا تعافوا خلال الساعات الأخيرة.وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 23023 إصابة، منها 10321 حالة نشطة، و12580 حالة شفاء، و122 وفاة.ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغ 333 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 140 حالة.