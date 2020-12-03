1523 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ 11751، فيما يرقد المئات في المستشفيات، منهم 267 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة، و90 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.وبلغ إجمالي الوفيات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار الماضي 2883، وإجمالي الإصابات 339939، وصفت غالبيتها بالطفيفة، وحظيت بالرعاية الطبية في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.