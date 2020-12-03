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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مستشفى الشرطة يستقبل طفلة مصابة بورم نادر.. ويجرى عملية لوالدها

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:28 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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استقبل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية طفلة من محافظة سوهاج مصابة بورم نادر بالرقبة، وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وكذا صرف العلاج الطبي اللازم لحالتها مجانًا دون تحمل أهليتها أية نفقات.

وتم استقبال والد الطفلة بأحد مستشفيات الشرطة وإجراء عملية جراحية عبارة عن (تفتيت حصوات بالكلى) استجابةً لمُلتمس أسرة الطفلة بمساعدته في إجراء العملية داخل مستشفى الشرطة.

واستقبل قطاع الخدمات الطبية والد الطفلة لإجراء عملية جراحية تكميلية، حيث تم إجراء العملية الجراحية وحجزه لتلقي العلاج اللازم.

ولاقى ذلك استحسان أهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وتوفير الرعاية الطبية للطفلة ووالدها.

يأتى ذلك انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة في تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وأيضا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعي، والمساهمة فى توفير كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين فى جميع المجالات، وسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية.

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