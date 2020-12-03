وزير الأوقاف: الواعظات يشاركن الراهبات فى برنامج سفيرات المحبة

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن واعظات الأوقاف يشاركن في العديد من المبادرات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بالتعاون المستمر مع المجلس القومي للمرأة.وأوضح وزير الأوقاف، في تصريح اليوم الخميس، أن واعظات الأوقاف يشاركن الراهبات وأعضاء المجلس القومي للمرأة في فعاليات برنامج سفيرات المحبة والسلام التدريبي للواعظات والراهبات بالمجلس القومي للمرأة للعمل على نشر قيم التسامح والولاء والانتماء الوطني، وتعزيز وترسيخ أسس العيش المشترك والمواطنة المتكافئة.