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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البرلمان العربي يؤكد أهمية التوصل لتشريع نموذجي لدعم حقوق ضحايا الإرهاب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:13 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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أكد البرلمان العربي أهمية التوصل إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وبما ينسجم مع مبادئ العدالة والنظام والقانون الدولي الإنساني ومصالح الدول والشعوب كافة، لاسيما وأن الإرهاب ظاهرة كارثية عابرة للحدود لا تقتصر على مجتمعات بعينها، مشيرا إلى أن الدول العربية تعاني كثيرًا من مشكلة ضحايا الإرهاب باعتبارها من أكثر المجتمعات التي عانت من مخاطر هذه الظاهرة.

جاء ذلك في مداخلة للنائب علوي الباشا ناصر عضو البرلمان العربي في الاجتماع المشترك الثاني بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والذي عقد "افتراضيًا" اليوم الخميس تلبيةَ لدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي.

وأشار النائب علوي، في مداخلته باسم البرلمان العربي، إلى مخاطر الدعم غير المحدود الذي يقدمه النظام الإيراني إلى أذرعه في المنطقة وتسليحه للميلشيات المسلحة المتطرفة واستهدافها للمدنيين الأبرياء، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن الدول والمجتمعات العربية.

وأكد استعداد البرلمان العربي التام لدعم كل الجهود اللازمة للتوصل إلى هذا النموذج التشريعي الموحد، باعتباره خطوة مهمة نحو تنسيق الجهود الدولية بشأن دعم ضحايا الإرهاب وتعويضهم وحماية حقوقهم.

وتأتي مشاركة النائب علوي باشا ناصر في هذا الاجتماع الهام بناء على قرار رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، حيث يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.

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