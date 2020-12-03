الصين تنجز مهمتها على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم الخميس، أن مسبارها "شانجي 5"، الذي أرسلته إلى القمر، أنهى عملية جمع عينات من سطح منطقة غير مستكشفة بعد منه، ويستعد للعودة بها إلى كوكب الأرض.ووفقًا للخطة المقررة، حمل "شانجي 5" في حاوية خاصة العينات التي جمعها بعد هبوطه على سطح القمر، الثلاثاء، وأكدت وكالة الفضاء أن "عملية الحفر العلمي سارت كما هو مخطط لها"، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل.وتقوم مهمة المسبار الصيني على جمع عينات من الغبار والصخور القمرية يصل وزنها إلى حوالى كيلوجرامين، خصوصًا عبر سبر السطح إلى عمق مترين.ومن المرجح أن تساعد هذه العينات العلماء، بعد أن يتولوا تحليلها، على تحسين فهم تاريخ القمر.ويفترض أن تصل هذه العينات إلى الأرض قبل منتصف ديسمبر الجاري، في منغوليا الداخلية (شمال الصين)، وفقا لفرانس برس.وفي حال تمكن المسبار من العودة بالعينات إلى الأرض، ستصبح الصين ثالث دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.وكانت آخر محاولة سوفيتية، بواسطة مركبة "لونا 24" غير المأهولة في عام 1976، وقد أنجزت بنجاح.وأبرزت محطة التليفزيون الرسمية "سي سي تي في" ما تتطلبه العملية من درجة عالية من التقنية، إذ وصفت مهمة "شانجي 5" بأنها واحدة "من أكثر المهام دقة" في تاريخ برنامج الفضاء الصيني.وإضافة إلى أهميتها العلمية، تتيح هذه العملية الطموحة للعملاق الآسيوي اختبار تقنيات جديدة ضرورية لتحقيق مشروعها المتمثل في إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2030.وكان "شانجي 5" أطلق في 24 نوفمبر الفائت من جزيرة هاينان الاستوائية في جنوب الصين.