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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:12 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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انطلق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس والذي يطبق على جميع المراحل التعليمية (ابتدائي إعدادي ثانوي عام فني) بالمدارس الحكومية والخاصة.

وبدأت المرحلة الأولى للمشروع (اون لاين) من 1 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر 2020.

وشددت الوزارة على ضرورة الاهتمام بالإعلان بالمدارس عن بدء انطلاق المشروع حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نماذج الفيديوهات الإرشادية الخاصة باختبارت اللياقة البدنية بمرحلته وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، على أن يقوم الطالب بتسجيل الفيديو الخاص به بشكل واضح للاختبارات الخاصة بمرحلته التعليمية بحيث لا تتعدى مدة الفيديو عن دقيقتين ويقوم الطالب برفع الفيديو لنفسه على الموقع الالكتروني الخاص باستقبال هذه الفيديوهات MEO-SPORTACT.EMIS.GOV.EG.

ويمكن للطالب الدخول على هذا الموقع باستخدام البريد الالكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية والحساب المدرسي الالكتروني الموحد.

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