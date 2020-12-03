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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحوال: التضخم يقفز أعلى من المتوقع في تركيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:11 م
الليرة التركية
الليرة التركية
آية حسني
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سجل التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع، مسجلا 14.03 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019 بسبب انخفاض الليرة، مما يبقى على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.

وأكد موقع "أحوال" التركي، أن أسعار المستهلكين زادت 2.30 % في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، مقارنة مع استطلاع أجرته رويترز وتوقع ارتفاعا واحدا بالمئة في أكتوبر وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89 بالمئة، وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخما 12.6 بالمئة.

وأشار التقرير التركي، إلى أن التضخم قرب 12% منذ بداية العام بالرغم من تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.

وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصاديا في استطلاع لرويترز للتضخم السنوي في نوفمبر 12.60 بالمئة، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3 % و13.08 %.

يؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25 بالمئة منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12 بالمئة طوال العام.

من ناحية أخرى أشار معهد الإحصاء إلى ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 4.08% شهريا، وارتفاعها بنسبة 23.11% سنويا مقابل ارتفاعها بنسبة 18.2% سنويا خلال أكتوبر الماضي.

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