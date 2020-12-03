رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» و«غلاب» و«قبطان» يوقعون بروتوكول «هنجملها» لزراعة الأشجار بأسوان

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:09 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور أحمد غلاب إبراهيم رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم في مجال تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة انطلاقا من المشاركة الفعالة فى الأنشطة المجتمعية، والمبادرات التى يطلقها ويرعاها المجتمع المدني، التي تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر التوقيع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وعدد من عمداء الكليات.

وقال وزير القوى العاملة، إن مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الطلاب والخريجين الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مشيرًا إلى أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة أشجار مثمرة تحت إشراف جامعة أسوان ومديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير، إن المبادرة التي يقودها المجتمع المدني، تهدف إلى زراعة عدد من الأشجار المثمرة بمختلف المحافظات للحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على بيئة نظيفة، وتعميق المشاركة المجتمعية في تحقيق هذا الغرض، مشيرا إلي أن الوزارة ستتيح أماكن داخل نطاق مركز التدريب المهنى لزراعة الأشجار المثمرة بمشاركة العاملين بالمركز.

ومن جانبه قال الدكتور غلاب، إن الجامعة ستتيح أماكن داخل نطاق الجامعة لزراعة الأشجار المثمرة بمشاركة الطلاب بالجامعة، فضلا عن تنظيم الفعاليات المختلفة من ندوات ومؤتمرات وورش عمل في مجال الحفاظ على البيئة، وذلك بالتنسيق مع الجانبين، وتشجيع الطلاب والخريجين للحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار المثمرة.

وفي نفس السياق لافت الدكتور قبطان إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن مبادرة "هنجملها"، وذلك لزراعة عدد من الأشجار المثمرة مثل الليمون، والزيتون، والتين، ومسك الليل وغيرها من الأشجار، وذلك بغرض تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة في مبادرات المجتمع المدني، وتجميل كافة مداخل ومخارج المدن الجديدة، وزراعتها بالأشجار، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتجنب آثاره الضارة، وترشيد استهلاك المياه بزراعة أشجار قليلة الاستهلاك للمياه.

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

الصور

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

الأكثر قراءة

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

ألمانيا تسعى لمنح معاشات تقاعدية قريبا للعاملين المستقلين

دراسة: 98% من مرضى كورونا يتمتعون بمناعة لـ6 أشهر

اليابان تتعهد بالاستفادة من المحيطات فى تحقيق عالم خالٍ من الكربون

كورونا يلغى ماراثون بكين للمرة الأولى فى التاريخ

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. هتلر برفقة حارسه الخاص في آخر ظهور له قبل انتحاره

فرقة الشمس تعود بـ « ليالى سيد درويش» على مسرح الحديقة الدولية

أديب فلسطيني: «أقنعة كوفيد» يدعو الإنسانية إلى استعادة نفسها

مناقشة 3 روايات في ماجستير بالأدب الإنجليزي