رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات واقعة السطو على سيارة صاحب مزرعة دواجن بالإسماعيلية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:07 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بالإكراه داخلها مبلغ مالي بالإسماعيلية وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من "مالك مزرعة دواجن كائنة بدائرة المركز"، أنه عقب قيامه ببيع كمية من الدواجن واستقلاله سيارة ملاكى وبرفقته عامل بالمزرعة وسيرهما بإحدى المدقات استوقفهما مجهولان وقاما بدفعهما خارج السيارة وإستوليا على السيارة وفرا هاربان بها وبداخلها (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلان "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (سيارة المجنى عليه- مبلغ مالى من المبلغ المستولى عليه) وقرروا إنفاقهم باقى المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

«الاتصال الأخير».. رمال الربع تبتلع حارس أمن بالدقهلية

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-12-2020

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

الصور

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

الأكثر قراءة

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

ألمانيا تسعى لمنح معاشات تقاعدية قريبا للعاملين المستقلين

دراسة: 98% من مرضى كورونا يتمتعون بمناعة لـ6 أشهر

اليابان تتعهد بالاستفادة من المحيطات فى تحقيق عالم خالٍ من الكربون

كورونا يلغى ماراثون بكين للمرة الأولى فى التاريخ

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. هتلر برفقة حارسه الخاص في آخر ظهور له قبل انتحاره

فرقة الشمس تعود بـ « ليالى سيد درويش» على مسرح الحديقة الدولية

أديب فلسطيني: «أقنعة كوفيد» يدعو الإنسانية إلى استعادة نفسها

مناقشة 3 روايات في ماجستير بالأدب الإنجليزي