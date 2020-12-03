كشف ملابسات واقعة السطو على سيارة صاحب مزرعة دواجن بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بالإكراه داخلها مبلغ مالي بالإسماعيلية وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من "مالك مزرعة دواجن كائنة بدائرة المركز"، أنه عقب قيامه ببيع كمية من الدواجن واستقلاله سيارة ملاكى وبرفقته عامل بالمزرعة وسيرهما بإحدى المدقات استوقفهما مجهولان وقاما بدفعهما خارج السيارة وإستوليا على السيارة وفرا هاربان بها وبداخلها (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلان "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (سيارة المجنى عليه- مبلغ مالى من المبلغ المستولى عليه) وقرروا إنفاقهم باقى المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.