مؤشر: انكماش أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو في نوفمبر

أظهر مسح اليوم الخميس، أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو انكمشت كثيرا الشهر الماضي مع معاودة الحكومات في شتى أنحاء المنطقة فرض إجراءات عزل عام صارمة في محاولة لكبح موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.وبحسب استطلاع لرويترز، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد التكتل من جديد خلال الربع الحالي من العام، لكن في ظل الآمال بشأن لقاحات للفيروس ودعم إضافي من البنك المركزي الأوروبي، رُفعت توقعات النموالفصلي للعام المقبل.وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، وهو مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، إلى 45.3 في نوفمبر من 50 في أكتوبر، المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه مازال أعلى من قراءة أولية سابقة عند 45.1.وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت "انزلق اقتصاد منطقة اليورو مجددا إلى الاتجاه النزولي في نوفمبرفي ظل تكثيف الحكومات كفاحها لكوفيد-19، مع تضرر نشاطالأعمال مجددا بقيود جديدة للتصدي لموجات ثانية من انتشار الفيروس".ونزل مؤشر يغطي قطاع الخدمات المهيمن بمنطقة اليورو إلى 41.7 من 46.9 في أكتوبر، مسجلا ثالث شهر من التراجع عن نقطة التعادل.وكانت تلك أدنى قراءة له منذ مايو عندما كانت الموجة الأولى من الفيروس تجتاح أوروبا.