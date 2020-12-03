وفاة رئيس هيئة قناة السويس الأسبق

توفي المهندس محمد عزت عادل، رئيس هيئة قناة السويس الأسبق.وأصدرت هيئة قناة السويس برئاسة أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجموع العاملين بها وبشركاتها، بيانًا، أعربوا فيه عن حزنهم في وفاة المهندس محمد عزت عادل رئيس الهيئة الأسبق، معربين عن خالص تعازيهم للشعب المصري في فقدان شخصية وطنية فريدة، وأحد أبرز رواد الهيئة الذي أسهم طوال مسيرته البناءة في العمل على رفعة وتطوير قناة السويس، فكان ضلعًا أساسيًا في تأميم القناة وارتبط اسمه بجمعي الأحداث المهمة ومشروعات تطوير المجرى الملاحي المعاصرة لمسيرته الممتدة على مدار أربعين عامًا، داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأحباءه وتلامذته الصبر والسلوان.ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.