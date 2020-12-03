إندونيسيا ترصد 8369 إصابة بكورونا في أكبر قفزة يومية

ذكر فريق العمل المكلف بمكافحة مرض كوفيد- 19 في إندونيسيا أن البلاد شهدت أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، بلغت 8369.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات هناك 557877 حالة، وكشفت بيانات الفريق أيضا أنه جرى تسجيل 156 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد- 19، لتصل حصيلة الوفيات إلى 17355.وتسجل إندونيسيا أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.