حقيقة تعرض أطفال الشوارع لآسر ياسين في الزمالك

فحصت الأجهزة الأمنية واقعة تجمع أطفال الشوارع حول الفنان آسر ياسين في منطقة الزمالك، بعد خروجه من دار الأوبرا بعد انتهاء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.وقالت مصادر أمنية إن بعض أطفال الشوارع شاهدوا الفنان آسر ياسين يسير في منطقة الزمالك فتجمعوا حوله من أجل الحصول منه على أموال لكنه رفض، فحاولوا استجداءه لكنه جدد الرفض ورفع صوته.وتصادف مرور دورية شرطة، فاستغاث الفنان بقائدها الذي قام بتفريق الأطفال ليفروا هاربين، ورفض آسر ياسين تحرير محضر رسمي.