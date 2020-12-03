4563 إصابة بكورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية عن تسجيل 4 آلاف و563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الخميس، أن وتيرة الأرقام الجديدة المسجلة يوميًا مستمرة في التباطؤ، لافتًا إلى أن إجمالي من لا زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات يبلغ 4 آلاف و شخصًا.وأوضحت الوزارة أنه حتى الآن بلغ إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 533 ألفًا و42 حالة، فيما وصلت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 8 آلاف و515 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.