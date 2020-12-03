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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاثمريني: اليونان تسعى لوقف توريد الأسلحة الألمانية لتركيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:19 م
نيكوس ديندياس
نيكوس ديندياس
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن هجوم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، تجاه ألمانيا بشكل متزايد خلال الأسبوعين الماضيين جاء سعيا لضبط الموقف الألماني المتراخي تجاه تركيا، وأضافت أن اليونان لا ترغب في إشعال أي أزمة مع ألمانيا، وأن قرار أثينا بالتحدث علنًا عن مسئولية برلين بشأن التسامح الصارخ الذي يظهر تجاه استفزازات تركيا المستمرة ينبع من الشعور بالقلق.

وأضافت الصحيفة أن ألمانيا هي الوزن الثقيل في أوروبا، وهي مسئولة عن رئاسة المجلس الأوروبي لمدة ستة أشهر، وقد عرضت التوسط من أجل ترويض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لذا يرى معظم المحللين أن الضغط اليوناني على الحكومة الألمانية يتعلق بقرار العقوبات الأوروبية ضد تركيا، والتي سيتم اتخاذها في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، وأن الاتحاد الأوروبي قد يستمر في فرض بعض العقوبات التي لا معنى لها من أجل الظهور، وبالتالي فإن ما تسعى إليه الحكومة اليونانية حقًا هو فرض حظر ألماني على مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وأشارت "كاثمريني" إلى أن المحللين يعتقدون أن اليونان تضغط من أجل فرض عقوبات صارمة من شأنها الإضرار بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل من الصدمة، وهي محبطة من إحجام ألمانيا الواضح عن اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، مؤكدة أن الحكومة اليونانية تعلم أن فرص اتخاذ قرار أوروبي بفرض عقوبات على تركيا في قمة 10- 11 ديسمبر الجاري، محدودة.

وتابعت الصحيفة أن أثينا تشعر بقلق عميق، حيث من المتوقع أن تسلم برلين أول غواصات ألمانية من أصل صفقة تضمن 6 غواصات إلى تركيا، ومن المرجح أن تغير الغواصات الجديدة بشكل كبير توازن القوة البحرية في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط.

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