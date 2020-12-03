«بدأت بخناقة وانتهت برقصة».. قصة الصلح بين تامر حسني وأحمد السقا

- بداية الخلاف

- غضب تامر حسني

-عبد الباقي يمزح مع تامر

- أغنية مع السقا

حرص الفنان أشرف عبد الباقي، على أن يصلح بين الفنانين أحمد السقا وتامر حسني، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين، التي انطلقت أمس الأربعاء.بدأ الخلاف في برنامج السيرة لوفاء الكيلاني والذي قال فيه أحمد السقا أنه يعتب على تامر حسني لأنه طلبه في فيلم الفلوس ليصور معه مشهد، ووجد أن الفيلم منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بطولة تامر والسقا وصورة معه على الأفيش، وعندما سأله قال له أنه اجتهاد من الفانز أو من الشركة المنتجة".عبر تامر حسني عن استيائه من إظهار ذلك أمام الجمهور، قائلا:" الفيلم متباع للخارج والداخل باسم أخوك تامر حسني نزل والناس كلها شافته، وأنت مش فيه ولا فيه اسمك، كل الأبطال طالعين مرسومين، ومعرفش زعلك من إيه الحقيقة، كان ممكن تزعل لو الكلام ده نزل على صفحتي أو صفحة الشركة المنتجة".استدعى النجم أشرف عبد الباقى النجم تامر حسنى على مسرح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، وعندما سأل عبد الباقى تامر عن سر غيابه عن المهرجانات:" كنت مشغول شوية أنا والسقا كنا بنتخانق عالفضائيات.. وهنتصالح برضو عالفضائيات"، وطلب أشرف عبد الباقي أن يتصالحا وبالفعل قرر تامر أن يتجه إليه ويحتضن أحمد السقا لينتهي الخلاف بينهما.وظهر تامر حسني وهو يغني ويرقص مع السقا ويتوسطهما أحمد حلمي، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو بشكل كبير.