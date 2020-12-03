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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بكاء وتصالح ورومانسية وغناء.. مشاهد افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:25 م
يسرا
يسرا
شيماء دهب
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شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مشاهدة عدة ما بين بكاء ورومانسية وغناء وتصالح بين الفنانين، إلى جانب عدد كبير من إطلالات الفنانات والفنانين الرائعة ونرصد خلال السطور التالية أبرز المشاهد في المهرجان.

◄ تكريم وبكاء وتصفيق حار

كرمت إدارة المهرجان مساء أمس الكاتب الكبير وحيد حامد حيث فاز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر مع تصفيق حار من جانب الحضور إلى جانب بكاء وتأثر من الفنانة يسرا والفنانة لبلبة، والعديد من الفنانات اللاتي تأثرن بلحظة تكريم الكاتب الكبير.

بالإضافة لتكريم الفنانة منى زكي حيث تلقت جائزة فاتن حمامة، وقام بتسليمها الجائزة الفنانة منى زكي حيث يجمعهما صداقة قوية، وحرص الفنان أحمد حلمي على مشاركة منى زكي تكريمها بنظرات تحمل الامتنان والفخر بها، حيث كان متحمس للغاية، واستقبلت منى التكريم بمشاعر مخلوطة ما بين المسؤولية والفخر والسعادة.

◄ رومانسية

وشهدت السجادة الحمراء قبلات ومشاهد رومانسية جمعت بين عبير صبري وزوجها، ومحمد فراج وخطيبته بسنت شوقي وبين أحمد الفيشاوي وزوجته بقبلات رومانسية تعبر عن مدى الحب والسعادة في علاقاتهم.

◄ تصالح

وفي فقرة غنائية قدم الفنان تامر حسني الأغنية الرسمية للمهرجان «الدنيا أصلا زي فيلم» وترقص الفنان أحمد حلمي والفنان أحمد السقا على موسيقى الأغنية، وتصالح النجمين السقا وتامر خاصة بعدما قام تامر حسني بحضن أحمد السقا لينفي الطرفان وجود أي ضغينة بينهما.

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