كيفية التسجيل على موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020 وقيمة كراسة الشروط

أيام قليلة وتنتهي مدة التقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمشروع الرابع عشر الذي طرح كراسة شروطه صندوق التمويل العقاري، لذلك يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية التسجيل على موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020 .

ويتسعرض الدستور من خلال التقرير التالي أماكن المشروعات المطروحة في الإعلان وقيمة المقدم وكيفية سداده ومدة الأقساط وموعد الاستعلام

كيفية التسجيل على موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقعا إلكترونيا للتقديم على شقق الاسكان الاجتماعي التي تم طرح كراسة شروطها للشراء بجميع مكاتب البريد في الإعلان الرابع عشر باتباع الخطوات التالية :-

شراء كراسة الشروط لشقق المعلن عنها

دفع المقدم المطلوب وفقا لكراسة الشروط المطروحة في الإعلان

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابط " من هنا"

كتابة بيانات الراغب في الحصول على شقة سكنية كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، العنوان المقيم فيه حاليا بالتفصيل، المحافظة،.. )

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت كافة بيانات

الضغط على كلمة تحميل

مساحات شقق الاسكان الاجتماعي المطروحة في الإعلان الرابع عشر

خصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 100 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها للإعلان الرابع عشر الذي تم طرحه لمحدودى ومتوسطى الدخل بـ 11 مدنية بجميع المحافظات ما بين 75 مترا إلى 120 مترا حسب مكان المشروع والتي تتوزع على حجرتين وصالة وثلاث حجرات وصالة كاملة التشطيب بحيث يتم استلامها خلال 36 شهرا فقط من التخصيص.

سعر كراسة الشروط في الإعلان الرابع عشر من الإسكان الاجتماعي

قبل معرفة كيفية التسجيل على موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020 يجب على الراغبين في حجز شقق الاسكان الاجتماعي معرفة أن الهيئة القومية للبريد قد أتاحت بيع كراسة الشروط للإعلان الرابع عشر بـ 150 جنيها للكراسة و400 جنيه مصروفات إدارية إى أن إجمالي قيمة شراء كراسة الشروط في الإعلان الرابع عشر هى 550 جنيها ليتمكن الراغب في الحصول على وحدة سكنية من دفع مقدم جدية الحجز.

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