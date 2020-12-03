100 مليون دولار من «التنمية الآسيوي» لمساعدة أفغانستان في مكافحة كورونا

وافق بنك التنمية الآسيوي على تقديم 100 مليون دولار كمساعدات للحكومة الأفغانية في حربها ضد جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).وقال رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتسوجو أساكاوا - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس - "يجدد بنك التنمية الآسيوي التزامه الكامل بدعم أفغانستان في حربها ضد فيروس كورونا وتقليل التأثير السلبي للوباء على حياة الأفغان واقتصاد البلاد".وأضاف "ستسهم هذه المساعدة في تعزيز النظام الصحي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفقراء والسكان الضعفاء وفي الوقت ذاته ستدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة فرص العمل في أفغانستان".ومن المقرر، أن تدعم منحة بنك التنمية الأسيوي استقرار الشركات المملوكة للدولة وعمليات التوظيف وتنمية القطاع الزراعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم الإعفاءات الضريبية والإقراض المدعوم والتدريب المهني وتيسير الوصول إلى الأسواق.وتعمل إجراءات منح البنك الآسيوي على تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ودعم الرصد والتقييم في وزارة المالية والتتبع الإلكتروني للأموال في وزارة المالية والإنفاق على مكافحة الوباء.وكان بنك التنمية الآسيوي قدم في وقات سابق لأفغانستان 40 مليون دولار من المساعدات الطارئة. ودعم بناء 15 وإعادة تأهيل 5 مستشفيات ومنشآت طبية ووفر 1100 سرير مستشفى جديد إلى جانب شراء الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية العاجلة وتدريب ما لا يقل عن 3000 عامل في المجال الصحي، بما في ذلك 900 امرأة، لمتابعة حالات مصابي كورونا.