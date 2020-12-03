المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار بالحشيش في روض الفرج

قضت الدائرة الرابعة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عادل السعيد، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عما أسند إليه من اتهامات بالاتجار بالمواد المخدرة، ومصادرة المخدر المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.وصدر الحكم بعضوية المستشار جمال عبد العزيز أبوزيد، والمستشار مصطفی سامي عبد الجواد وسكرتير محمد عطيهوكشفت قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية، في القضية المقيدة برقم 907 لسنة 2020 جنایات روض الفرج، قيام المتهم "عمار. م. ع" بأحراز بقصد الاتجار جوهر الحشیش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.وكشفت حيثيات المحكمة أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتلخص في قيام النقيب كريم هشام فتحي لاشين، ضابط مباحث قسم شرطة روض الفرج وبصحبته قوة من الشرطة بضبط المتهم مستقلا دراجة بدون لوحات معدنية، فقام وبالاستفسار منه عن تراخيص الدراجة واللوحات المعدنية الخاصة بها اقر بعدم وجودها فقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على علبة تبغ بفضها في تبين وجود كمية كبير من مخدر الحشيش.