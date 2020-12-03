فرج عامر يؤكد أهمية التنسيق الدولى لازدهار لبنان مجددًا

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، مؤكدًا العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين المصري واللبناني.وأكد عامر، خلال بيان اليوم، أن العلاقات المصرية اللبنانية ليست وليدة اللحظة، وإنما تكتسب طابعًا وأهمية خاصة لكل من البلدين لما يجمع بينهما من تاريخ مشترك على المستويين الشعبي والرسمي، لافتا إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد وهو يحرص دائما على تقوية علاقات البلدين، حيث يولى لها أهمية كبرى تمثلت فى السعي الدائم لحل الأزمات اللبنانية.وأشار عضو مجلس النواب، إلى وقوف مصر على مسافة واحدة من كل القوى السياسية اللبنانية، مؤكدا أهمية التنسيق الدولي الذي يضمن وصول جميع مواطني البلاد إلى خدمات طبية والتعليم والتأمين الاجتماعي، فضلا عن تعزيز أمن واستقرار البلاد ليعود مزدهرًا كما كان.