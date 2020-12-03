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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصدر بـ«الصحة»: تكليف رئاسي بتوفير مخزون كاف من أدوية «بروتوكول كورونا»

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تلقت توجيهات رئاسية بمتابعة مخزون الأدوية المستخدمة في البرتوكولات الطبية لعلاج مرضى فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مصر للموجة الثانية من انتشار الفيروس.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الوزارة ترفع تقريرا يوميا للرئاسة بمستجدات الوضع الوبائي في البلاد، خاصة مع دخول فصل الشتاء، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة المستلزمات من خلال شركات الأدوية الخاصة والحكومية للتصدي للفيروس.

ومن جهته، قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة والسكان لديها مخزون استراتيجي من أدوية البرتوكولات العلمية المستخدمة في علاج فيروس كورونا تكفي لمدة 6 أشهر.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بعد إدخال التغييرات على بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، لدينا مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر من أدوية برتوكولات علاج الفيروس، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد من مضادات الفيروسات وتغيير استعمال الكورتيزون ومضادات التجلط وبعض الأدوية، فضلا عن تقسيم المرضى من ناحية ظهور الأعراض إلى حالات بسيطة وحالات خطيرة، لافتا إلى أنه تم وضع البرتوكول بشكل استباقي منذ أكثر من شهرين تحسبًا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر خلال فصل الشتاء.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك تعاون بينها وبين جامعة هارفارد الأمريكية للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، كشريك رئيسي كان له دور هائل في الإصلاحات الهائلة التي تم اتخاذها لإعادة تشكيل نظام الرعاية الصحية في مصر تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ساهم في خطة الدولة للتصدى لوباء فيروس كورونا.

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