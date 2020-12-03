شيحه: 64 جراحة حقن شرياني لأورام سرطانية بالكبد مجانًا خلال نوفمبر

أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري برئاسة الدكتور جمال شيحة، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضي الكبد وفروعها مستشفى الكبد المصري بشربين على 3749 مريضا، وإجراء 1515 تحليلا طبيا وعمل 330 أشعة فيبروسكان، و692 حالة أشعة موجات صوتية، و63 حالة أشعة X RAY، و320 حالة أشعة مقطعية، و9 أشعة ار في، و432 منظار خلال شهر نوفمبر 2020 مجانا.وأوضح الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد، أنه تم إجراء 64 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد، وإجراء 18 حالة منظار موجات فوق صوتية، وإجراء 56 عملية جراحية متنوعة بينهم 34 حالة استئصال مرارة بالمنظار، وجراحة استئصال ورم بالقولون، و9 حالات للسمنة المفرطة، وحالة استئصال ورم بالكبد، و4 حالات استكشاف جراحي للبطن، و7 جراحات فتق بالبطن.كما تم تقديم تطعيم فيروس بي لعدد 363 شخصا، وتقديم علاج متنوع لـ876 مريضا، وصرف علاج كبد مزمن لعدد 781 مريضا.