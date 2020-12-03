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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 ألف إصابة جديدة و243 وفاة بكورونا في أوكرانيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
جريدة الدستور
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سجلت أوكرانيا 14 ألفا و496 إصابة و243 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 772 ألفا و760 حالة، موضحا أن الحالات الجديدة تشمل 745 طفلا و614 من العاملين في القطاع الصحي في البلاد.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 243 حالة وفاة، فيما تماثل 15 ألفا و372 شخصا للشفاء، وانتقل 1739 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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