«التعليم» تعلن موعد غلق باب تسجيل الاستمارات للاختبارات الالكترونية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق باب التسجيل الاكتروني للاستمارات الالكترونية لدخول الاختبارات للصفين الأول والثاني الثانوي، يوم 10 ديسمبر الجاري.وكانت الوزارة أعلنت عن التسجيل لطلبة وطالبات الصف الاول والثاني الثانوي، عبر الرابط https:moe-register.emis.gov.egفى ذات السياق، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عقد امتحان تدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي؛ للتدريب علي نظام الأسئلة الجديدة والامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح.ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة للطلاب بضرورة أخذ الامتحان على محمل الجد؛ والابتعاد عن محاولات الغش للتعود على نظام الأسئلة.