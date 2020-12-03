الليرة التركية تواصل الانهيار أمام العملات الأجنبية

سجلت الليرة التركية هبوطا جديدا أمام العملات الأجنبية في بداية تعاملات الخميس، وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى 7.85 ليرة تركية، بعدما سجل 7.81 ليرة تركية في تعاملات أمس.وارتفع سعر صرف اليورو أمام الليرة التركية، صباح اليوم، ليسجل 9.52، بينما سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا، حيث وصل إلى 464.22 ليرة تركية بعدما سجل، أمس، سعر 454.76 ليرة تركية، وفقا لموقع المعارضة التركية "تركيا الآن".وشهدت بورصة إسطنبول ارتفاعًا غير مسبوق في نهاية تداولات الخميس الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتحقق ارتفاعًا بمعدل 1.28%، وذلك بعد أن باع صندوق الثروة السيادي التركي 10% من أسهم بورصة إسطنبول لصندوق الاستثمار القطري، فضلًا عن ضخ الدوحة 300 مليون دولار قيمة 10 اتفاقيات لإنعاش الاقتصاد التركي.