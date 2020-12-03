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محافظات

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، على تعيين 20 مدرسا جديدا بعدد من الكليات المختلفة، حيث تضمنت القرارات تعيين 4 من المدرسين بكلية الطب، وهم: الدكتور محمد أحمد شحات عبد الكريم، الدكتورة درية محمد جاد محمد، الدكتورة مها سيد إبراهيم عبدالرحمن، الدكتورة مروة صلاح عبد المعز السيد.

أما فى كلية الآداب فقد تم تعيين 3 من المدرسينً، وهم: الدكتور مصطفى عبد الكريم عبد السلام، الدكتور أحمد فتحى يوسف أحمد، الدكتور عماد محمود ادريس محمد، كما شملت القرارات كذلك تعيين الدكتورة آلاء مصطفى عبد النعيم عبد الرحيم بكلية العلوم والدكتور عمرو عبد السميع جلال عبد الحافظ بكلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور علاء فرج محمود على، والدكتور محمود نادى عبد المعز عطا بكلية الهندسة، الدكتورة إيمان عيسى محمد ثابت، والدكتور عمرو ممدوح سعد الدين حسن بكلية التربية النوعية، الدكتورة رحاب حسن أحمد عبد النبى، والدكتورة رباب محمد ممدوح عبد الحميد ماهر بمعهد جنوب مصر للأورام.

وتعيين أستاذًا واحدًا في عدد من الكليات، وهم: الدكتورة آيات مصطفى كامل محمد بكلية الصيدلة، الدكتور حاتم بدر محمود حسين بكلية التجارة، الدكتورة نادية عبد الجواد محمد بكلية التربية، الدكتور أحمد محمود محمد جلال بكلية التربية الرياضية، الدكتور أحمد محمد حسين علي بكلية طب الأسنان.

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