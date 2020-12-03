تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية

نصت المادة (83) من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:- اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص.- رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.- للشؤون الإدارية بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص.- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية- رئيس أحد الاتحادات الإقليمية.- رئيس أحد الاتحادات النوعية.- عضو جمعية ذات نفع عام.- عضو جمعية مركزية.- عضو جمعية أهلية.- عضو مؤسسة أهلية.