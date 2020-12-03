تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
عائشة حسنطباعة
نصت المادة (83) من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
- اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص.
- رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
- للشؤون الإدارية بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص.
- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
- رئيس أحد الاتحادات الإقليمية.
- رئيس أحد الاتحادات النوعية.
- عضو جمعية ذات نفع عام.
- عضو جمعية مركزية.
- عضو جمعية أهلية.
- عضو مؤسسة أهلية.
- اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص.
- رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
- للشؤون الإدارية بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص.
- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
- رئيس أحد الاتحادات الإقليمية.
- رئيس أحد الاتحادات النوعية.
- عضو جمعية ذات نفع عام.
- عضو جمعية مركزية.
- عضو جمعية أهلية.
- عضو مؤسسة أهلية.