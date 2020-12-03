داود أوغلو يتهم حزب أردوغان الحاكم بـ«الفساد»

اتهم رئيس وزراء تركيا السابق، داود أوغلو، حزب رجب طيب أردوغان الحاكم بالفساد، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وفي سياق متصل، بعد رفضها منح الجنسية لنحو 50 من عناصر وقيادات جماعة الإخوان، اعتقلت السلطات التركية 23 من عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها.وذكرت مصادر، لـ"العربية.نت"، أن السلطات التركية تحتجز حاليا هؤلاء العناصر بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية، لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية.