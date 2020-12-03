واشنطن تفرض قيودًا جديدة على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدرت قواعد جديدة تفرض قيودا على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن السياسة الجديدة تحدد شهرا كحد أقصى لصلاحية تأشيرات السفر لأعضاء الحزب وعائلاتهم، والدخول مرة واحدة فقط.وكان مسئول رفيع في وزارة العدل الأمريكية قال إن أكثر من 1000 باحث أجنبي تابع للجيش الصيني غادروا الولايات المتحدة، بعد حملة مطاردة هذا الصيف أسفرت عن اعتقال 6 أعضاء من جيش التحرير الصيني يدرسون في الولايات المتحدة، وتم اتهامهم بالكذب عند طلبهم التأشيرة الدراسية.وتم الكشف عن هذه المعلومات من قبل جون ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي ورئيس مبادرة الصين بوزارة العدل، خلال مناقشة مع مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، وليام إيفانينا، ومراسل "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، أرونا فيسواناثا، في مقطع فيديو لقمة "أسبن" الإلكترونية يوم الأربعاء.