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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تتهم أمريكا بتلفيق أخبار بشأن عمالة قسرية في شينجيانج

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت الصين، اليوم الخميس، إن سياسيين في الولايات المتحدة يختلقون أنباء بشأن العمالة القسرية في منطقة شينجيانج في شمال غرب البلاد، وذلك بعدما حظرت واشنطن واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانج للإنتاج والبناء.

وقالت هوا تشون ينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحفية يومية، إن الممارسات الأمريكية تقوض مبادئ السوق وتحرم الناس من وظائفهم.

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