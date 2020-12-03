بالأسماء.. 6 قتلى حصيلة انهيار «عقار محرم بك»

على مدار أكثر من 5 ساعات متواصلة من البحث عن المفقودين أسفل عقار محرم بك المنهار، انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، 6 قتلى، لقوا مصرعهم أسفل العقار، الذي انهار في الخامسة من مساء أمس الأربعاء.وكثفت قوات الحماية المدنية البحث عن المحتجزين أسفل العقار، حيث انتشلت 6 جثث من أسفل الأنقاض، لقاطني العقار، والذين لقوا مصرعهم، وهم: "بسنت محمود، 20 عامًا، وأحمد مجدي النمر، 28 عامًا، ومجدي النمر، 65 عامًا، ومحمود أحمد عبدالعزيز، 63 عاما، وهايدي محمد عليوة، 22 عامًا، سمية محمد محمود، 64 عامًا".وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي، إلى أنه وردت إشارة من غرفة عمليات المحافظة، تفيد بانهيار عقار بشارع الفردوس بمحرم بك، وعلى الفور توجه فريق الإغاثة بالمديرية بتواجد مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام التنمية وإدارة وسط الاجتماعية إلى موقع العقار المنهار بـ16 ش الفردوس من منشا محرم بك.كما تواجدت الجمعيات الأهلية المتمثلة في «جمعية الهلال الأحمر المصري، وخليك إيجابي، والجمعية الشرعية ومؤسسة أجاويد الخير وجمعية كيان الخيرية ومؤسسة مصر الخير».وتمت المعاينة للعقار المكون من 4 أدوار، وتقيم به أسرتان، وتم استخراج 6 أفراد من تحت الأنقاض متوفين، وتم عمل الحصر من خلال فريق الإغاثة بإدارة وسط الاجتماعية ورئيس وحدة محرم بك.وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بلاغًا عن انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس المكون من أرضي وثلاثة أدوار متفرع من شارع منشا - محرم بك بنطاق حي وسط، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000.وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، حيث كلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض.كما تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وتم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.