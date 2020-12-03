الصين: نأمل أن تبذل أستراليا مزيدًا من الجهد لتعزيز الاستقرار الإقليمي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، اليوم الخميس، إن الصين تأمل في أن تبذل أستراليا مزيدًا من الجهد لإرساء دعائم الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.وجاءت تصريحاتها ردا على تقارير عن أن أستراليا والولايات المتحدة تعتزمان تطوير صواريخ تتجاوز سرعتها سرعة الصوت.وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، إن بلادها ستطور صواريخ كروز تفوق سرعتها سرعة الصوت مع الولايات المتحدة، في محاولة للتصدي لأسلحة مماثلة تطورها الصين وروسيا.