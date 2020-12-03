التضخم التركي يقفز إلى 14% مسجلا أعلى مستوى منذ أكثر من عام

قفز التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع مسجلا 14.03 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019 بسبب انخفاض الليرة، مما يبقى على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.على أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30 بالمئة في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، مقارنة مع استطلاع أجرته رويترز، وتوقُع ارتفاع واحد بالمئة في أكتوبر، وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89 بالمئة.وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخما 12.6 بالمئة.ويحوم التضخم قرب 12 بالمئة منذ بداية العام، بالرغم من تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام، بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.