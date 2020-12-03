أيتن عامر: السينما تتغير على يد وسام المدني
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
دعاء عبد المقصودطباعة
أعربت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها البالغة بطرح فيلم "خان تيولا"، الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية.
وقالت، في تصريحات صحفية، إن المخرج وسام المدني قد أحدث نقلة ملحوظة في السينما المصرية، وإن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة في الأعمال السينمائية، وسيسير البعض على نهج الخط الفني والدرامي لخان تيولا.
وأضافت أن أكثر ما أسعدها في الفيلم هو رؤية أبطال العمل بشكل مختلف ومميز للغاية، وهذا يعود إلى مخرج العمل الذي سيكتشف الجميع موهبته الكبيرة منذ مشاهدة المشهد الأول من الفيلم.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.
وقالت، في تصريحات صحفية، إن المخرج وسام المدني قد أحدث نقلة ملحوظة في السينما المصرية، وإن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة في الأعمال السينمائية، وسيسير البعض على نهج الخط الفني والدرامي لخان تيولا.
وأضافت أن أكثر ما أسعدها في الفيلم هو رؤية أبطال العمل بشكل مختلف ومميز للغاية، وهذا يعود إلى مخرج العمل الذي سيكتشف الجميع موهبته الكبيرة منذ مشاهدة المشهد الأول من الفيلم.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.