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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أيتن عامر: السينما تتغير على يد وسام المدني

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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أعربت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها البالغة بطرح فيلم "خان تيولا"، الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية.

وقالت، في تصريحات صحفية، إن المخرج وسام المدني قد أحدث نقلة ملحوظة في السينما المصرية، وإن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة في الأعمال السينمائية، وسيسير البعض على نهج الخط الفني والدرامي لخان تيولا.

وأضافت أن أكثر ما أسعدها في الفيلم هو رؤية أبطال العمل بشكل مختلف ومميز للغاية، وهذا يعود إلى مخرج العمل الذي سيكتشف الجميع موهبته الكبيرة منذ مشاهدة المشهد الأول من الفيلم.
 
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
 
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.

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