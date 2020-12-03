أمينة خليل تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد

قالت الفنانة أمينة خليل إنها بدأت الاستعداد النهائية لتصوير مسلسلها الرمضاني المقبل، الذي تعاقدت عليه مؤخرًا، ويقف على إخراجه المخرج كريم الشناوي.وكشفت أمينة، لـ«الدستور»، أثناء تواجدها بالدورة 42 من مهرجان القاهرة، عن أنها لم تستقر على اسم مسلسلها الجديد للعرض خلال رمضان القادم، وخلال الأيام المقبلة ومع جلسات العمل التي تسبق التصوير سيتم الاستقرار عليه بشكل نهائي، وجار حاليا ترشيح باقي طاقم العمل.يذكر أن المهرجان يقام هذا العام بمشاركة 83 فيلما، بينها 15 بمسابقته الرسمية، كما يشارك 17 فيلما قصيرا، وبتمثيل دولي 48 دولة.ويشهد المهرجان 13 عرضا عالميا، و7 أفلام في عروضها الدولية الأولى، و52 فيلما على مستوى العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.